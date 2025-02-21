Şekeri yok, tadı var! Bu bitki sadece 2 kalori...

Yağmur Uçar

Şeker, lezzetli olduğu kadar sağlımıza da düşman bir besin.

Tatlıları tatlı yapan beyaz ve esmer şeker, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Şekere muadil olarak ise dünya bu bitkiye gözünü dikmiş durumda.

Şeker otu olarak bilinen Stevia bitkisi, sıfır kalori içerirken şekerden 300 kat daha tatlı ve doğal olmasıyla dikkat çekiyor.

İşte stevia hakkında bilmeniz gerekenler...

ŞEKER OTU (STEVİA) FAYDALARI

Stevia, Stevia rebaudiana bitkisinin yapraklarından elde edilen doğal bir tatlandırıcıdır.

Güney Amerika'nın yerli bitkisi olan stevia, şekerden çok daha tatlı olmasına rağmen kalorisizdir ve kan şekerini yükseltmez. Bu yüzden şeker yerine sağlıklı bir alternatif olarak tercih edilir.

Stevia'nın aktif bileşenleri steviol glikozitleri (özellikle steviosid ve rebaudiosid), bu bitkiye tatlılık verir.

Stevia, genellikle sıvı, toz veya tablet formunda bulunur ve içeriği genellikle saf ve doğal olarak elde edilir.

Stevia'nın bazı sağlık yararları da bulunmaktadır; örneğin, kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir ve antioksidan özelliklere sahiptir.