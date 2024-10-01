Şekerlenmiş bal bu yöntemle kurtarılıyor! Birkaç dakikada katılıktan eser kalmıyor... Sağlık açısından oldukça faydalı olan ve severek tüketilen bal zaman içerisinde şekerlenme sorunu ile karşı karşıya bırakabiliyor. Şekerlenme sorunu nedeniyle rafa kaldırılan ballar bu yöntemle ilk alındığı gibi oluyor. İşte, şekerlenme sorunundan eser bırakmayan o yöntem...

Haber Merkezi

Sağlık açısından birçok faydası bulunan ballarda yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de balın şekerlenmesidir. Hemen herkesin başına gelen bu durum balın rafa kalkmasına neden olur.

Balın akışkan halden katı hale gelmesine neden olan şekerlenme ya da diğer bir adıyla kristalleşme sorununun çözümü meğer oldukça basitmiş.

Balın içerisinde bulunan glikozun zamanla katılaşması sonucunda meydana gelen şekerlenme durumu bu yöntemle kolaylıkla çözülebiliyor.

BENMARİ YÖNTEMİYLE ESKİSİ GİBİ OLUYOR

Balın içerisinde bulunan glikoz, fruktoz ve su miktarında zamanla yaşanan değişimler şekerlenme sorunu ile karşılaşmanıza neden olur.

Ancak çikolata eritme yöntemi olarak bilinen benmari yöntemi balın kısa süre içinde eski haline dönmesinde etkili oluyor.

Bu yöntemde, şekerlenmiş olan bal kavanozunu sıcak su dolu bir kabın içine koyarak katılaşan glikozu eriterek balın eski haline dönmesini sağlayabilirsiniz.

Birkaç dakika sürecek benmari yöntemiyle şekerlenmiş bal eskisi gibi akışkan bir kıvam alacak ve ağız tadıyla yemeye devam edeceksiniz.