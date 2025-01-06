Sektörün köklü firmalarından konkordato talebi! İflasla burun buruna geldiler

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Denizli’de faaliyet gösteren mermer sektörü ve kurumsal hizmetler alanında hizmet veren büyük şirketlerin konkordato başvurusu şaşırttı.

Hizmet verdikleri alanlarda öncü olan Erex Mermer Madencilik İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş., mali koruma talebinde bulundu.

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından değerlendirilen mali koruma talebi sonuçlandı. Mahkeme, her iki şirket için 3 aylık geçici konkordato koruma kararı aldı.

Bu kararın ardından sektörlerinde başarılı olan şirketlerin mali durumlarının düzenlenmesi ve alacaklılarla anlaşma süreçlerinin yürütülmesi amaçlanıyor.

KOMİSER HEYETİ DEVREYE GİRDİ

Ayrıca mahkeme, şirketlerin süreçlerini yönetmek üzere konkordato komiser heyetleri de atadı. Erex Mermer için bağımsız denetçi Hatmeş Belfu Dinğil, mali müşavir Engin Erenler ve avukat Canan Ulutürk Akçil görevlendirilirken, TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş. için ise mali müşavir Hatmeş Belfu Dingil, bağımsız denetçi Emine Karaman ve avukat Jülide Keleş Yarışan komiser olarak atandı.