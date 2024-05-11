Selamun Kavlen ne demek? Selamun Kavlen ne için söylenir? İşte fazileti Kızılcık Şerbeti dizisinde sıkça duyulan "Selamun Kavlen" tabiri, merak konusu oldu. İslam dinine ait bir deyiş olan Selamun Kavlen ne demek, anlamı nedir, hangi durumlarda söylenir haberimizde...

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Dini bütün Müslümanların sıkça kullandığı bir söz olan "Selamun Kavlen", aslında " "Selamün kavlen min rabbir rahim" olarak geçiyor.

Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak bilinen Yasin suresinde bahsedilen bu söz öbeği, büyük bir hikmet taşıyor.

Birçok kişi bu kelime grubunun ne zaman ve nasıl kullanması gerektiğini merak ediyor. Peki, Selamun Kavlen ne anlama gelir? Ne zaman söylenir? Hangi durumlarda kullanılır? İşte anlamı ve fazileti...

Selamun Kavlen ne demek

"Selamun kavlen" Arapça bir ifadedir ve "İfade ile selamlaşmak, sözle selamlamak" anlamına gelir.

"Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim'' yani Türkçede ki mealinin karşılığı "Çok merhametli olan Allahtan bir söz olarak kendilerine Selâm vardır" demektir.

Faziletleri

Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duasını okuyan kişi, kötülüklerden muhafaza olur, dostlarıyla muhabbeti artar ve işlerinin yoluna girmesine vesile olur.