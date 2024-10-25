Seminer takvimi 2024: Kasım ayı öğretmen seminerleri ne zaman, kaç gün?

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MEB, seminer çalışmalarını sürdürüyor...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin ilişkin konuştu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları’nda ve ziyaret ettikleri okullarda, öğretmenlerle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini belirtti

Öğretmenler, seminer takvimini detaylıca inceliyor. Bu kapsamda, seminer tarihleri ve online olup olmadığı merak ediliyor.

Peki, kasım ayı semineri ne zaman, ayın kaçında, kaç gün? Öğretmen seminerleri online mi? İşte MEB'den gelen açıklama...

KASIM 2024 SEMİNER TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım’da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi.