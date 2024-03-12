Şerbete limon yerine ekleyin, asla şekerlenmeyecek... Kesilmeyen ve şekerlenmeyen bir şerbet için herkes "limon" dese de, pek bilinmeyen bir yöntemi daha var. İşte limon yerine eklemeniz gereken o malzeme...

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Tatlı şerbeti, genellikle tatlıların üzerine veya içine dökülen, şekerli bir sıvıdır. Şerbet, su ve şekerin kaynatılmasıyla hazırlanan bir tür şuruptur.

Şerbetli tatlılar arasında baklava, şöbiyet, kemalpaşa tatlısı, revani, lokma, tulumba tatlısı gibi birçok çeşit bulunmaktadır.

Tatlı şerbeti, tatlıların daha nemli, yumuşak ve tatlı olmasını sağlar ve birçoğu için vazgeçilmez bir lezzet unsuru olarak kabul edilir.

Şerbetin kesilmemesi için genellikle limon eklenir. Ancak evde limon yoksa şerbete ne konulabilir sorusu da sıklıkla merak edilmektedir.

İşte tatlı şerbetine limon suyu yerine ekleyebileceğiniz o malzeme...

Limonun ikamesi

Portakal suyu, çoğu tarifte limon suyunun birebir ikamesidir. Limon suyundan daha az asidik, daha tatlı ve daha az ekşidir. Ayrıca, farklı bir lezzet profiline sahiptir.