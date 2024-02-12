Serçe parmağınız böyle görünüyorsa, geçmiş olsun! İşte hastalığın adı... Ayrılmaz bir parçamız haline gelen cep telefonları, sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. Özellikle uzun süre elde tutulduğunda, parmaklarda rahatsızlıklar oluşuyor.

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Cep telefonunu elinden düşürmeyenler, bir hayli fazla.

Gün içerisinde saatlerde elimizde olan akıllı telefonlar, sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Ruhsal ve fiziksel olarak etki alanına sahip olan cep telefonları, gözle görülür değişikliklere sebep oluyor.

Son dönemde en sık rastlanan rahatsızlık, "smartphone pinky" olarak bilinen ortopedik bozukluk.

Serçe parmaklara dikkat

Uzun süreli kullanımlarda telefonun alt kenarı serçe parmağımızın aynı noktasına sürekli bir basınç uyguluyor. Bu ise o bölgedeki deri ve deri altındaki yumuşak dokularda bir çöküklüğe neden oluyor.

Akıllı telefon serçe parmağı veya akıllı telefon parmağı olarak da anılan smartphone pinky, şekil bozukluğu, ağrı ve şişlik gibi semptomlarla karakterize ediliyor.