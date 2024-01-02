Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’dan alacağı ücret dudak uçuklattı! Milyonlar havada uçacak… Antalyaspor’un teknik direktör koltuğuna oturan Sergen Yalçın’ın kazancı servetine servet katacak. İşte, Sergen Yalçın’ın alacağı tutar…

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Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin’in Borussia Dortmund ile anlaşmasının ardından teknik direktör koltuğunun yeni sahibi Sergen Yalçın oldu.

Akdeniz ekibi Antalyaspor ile anlaşan Sergen Yalçın’ın alacağı tutar spor gündemine bomba gibi düştü.

Ajansspor'un haberine göre; Yalçın'ın Antalyaspor’dan yarım sezon için 20 milyon TL'ye yakın bir para kazanacağı iddia edildi.

Antalya'nın yabancısı değil

Teknik direktör Sergen Yalçın, 2018-2019 yılları arasında Antalya ekibi olan Alanyaspor'u da çalıştırmıştı. Alanyaspor ile 24 maça çıkan Yalçın, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 32 puan toplamış ve maç başına da 1.33 puan ortalaması yakalamıştı.

Başarılı teknik direktör Yalçın için şimdi sıra Antalyaspor’da.

Beşiktaş'ta çifte kupa

Teknik adam Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah-beyazlı takım ile 1 Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Beşiktaş'ın başında 79 maçta görev alan 51 yaşındaki Yalçın, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 145 puan topladı ve maç başına da 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.