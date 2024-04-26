Seride 2. maç! Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko,EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ikinci maçında Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.
Play-off serisinde üç galibiyet alan takım 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanacak.
Seride oynanan ilk karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda kazanarak büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertliler normal süresi 81-81 berabere biten maçta Monaco'yu 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko’da sakatlığı nedeniyle İstanbul’da bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Tedavi süreci devam eden Johnathan Motley’in yanı sıra, Play-off serisi ilk karşılaşmasında sakatlık yaşayan Scottie Wilbekin ve Tarık Biberovic’in durumlarına maç saatinde karar verilecek.
Basketbolseverler Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki ikinci maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 26 Nisan Çarşamba günü 20:00'de oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Maçı Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.