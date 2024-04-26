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Seride 2. maç! Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Seride 2. maç! Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda? Monaco ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ikinci maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte zorlu maçın detayları...