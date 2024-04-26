Seride 2. maç! Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko,EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ikinci maçında Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.

Play-off serisinde üç galibiyet alan takım 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanacak.

Seride oynanan ilk karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda kazanarak büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertliler normal süresi 81-81 berabere biten maçta Monaco'yu 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı nedeniyle İstanbul’da bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavi süreci devam eden Johnathan Motley’in yanı sıra, Play-off serisi ilk karşılaşmasında sakatlık yaşayan Scottie Wilbekin ve Tarık Biberovic’in durumlarına maç saatinde karar verilecek.

Basketbolseverler Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki ikinci maç hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 26 Nisan Çarşamba günü 20:00'de oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Maçı Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.