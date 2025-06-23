Serie A’nın gol makinesi boşa çıktı! 88 gol, 26 asistlik yıldız şimdi kulüp arıyor...

Bir dönem Avrupa futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Luka Jovic, Milan ile yollarını ayırarak serbest oyuncu statüsüne geçti.

27 yaşındaki Sırp forvet, kariyerine yeni bir sayfa açmak için takım arayışında.

Jovic, özellikle Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga'da gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu çıkışı ona Real Madrid kapılarını açtı. Yıldız oyuncu daha sonra Fiorentina ve son olarak Milan formaları giydi.

İTALYA’NIN YILDIZI YENİ TAKIM ARAYIŞINDA

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, Milan ile Luka Jovic karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı.

Henüz 27 yaşında olan Sırp golcü, kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere yeni kulüp arayışına başladı.

Luka Jovic, kariyeri boyunca toplam 311 maçta 86 gol ve 22 asist kaydetti.