Seveni az ama faydası çok! Pırasa bakın nelere iyi geliyormuş

Hüseyin Topuz

Pırasa, hem lezzeti hem de sağlığa sunduğu faydalarla mutfaklarda sıkça tercih edilen sebzelerden biridir.

Soğan ve sarımsakla aynı aileye ait olan bu besin, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir.

Özellikle sindirim sisteminden bağışıklık güçlendirmeye, kalp sağlığından cilt yenilenmesine kadar birçok alanda olumlu etkileri bulunmaktadır.

Düşük kalorili yapısıyla diyet listelerinde de kendine yer bulan pırasa, farklı şekillerde tüketilerek sağlık açısından önemli katkılar sunar.

İşte, pırasanın faydaları...

- Lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler.

- Bağırsak sağlığını destekleyen prebiyotikler içerir.

- İçeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekler.

- Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi olabilir.

- Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

- Damar sağlığını korur.

- A vitamini ve beta-karoten içeriği göz sağlığına faydalıdır.

- Katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltabilir.

- Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur.

- Diyabet hastaları için sağlıklı bir sebze seçeneğidir.

- Düşük kalorili ve lif bakımından zengin olması nedeniyle uzun süre tok tutar.

- Sağlıklı bir diyetin parçası olarak kilo kontrolüne destek olabilir.

- İçeriğindeki antioksidanlar cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

- C vitamini kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığını iyileştirir.

- Kalsiyum, magnezyum ve K vitamini içerdiği için kemik sağlığına katkı sağlar.