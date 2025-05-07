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Severek tüketilen ünlü sos markasında bakteri tespit edildi! Market raflarından kalkıyor

Severek tüketilen ünlü sos markasında bakteri tespit edildi! Market raflarından kalkıyor Hollanda merkezli süpermarket zinciri Lidl tarafından satışı yapılan sos markası hakkında toplatılma kararı alındı. İçeriğinde tehlikeli bakteri olduğu tespit edilen ürünün tüketilmemesi konusunda uyarılar art arda yapıldı.