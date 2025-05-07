Severek tüketilen ünlü sos markasında bakteri tespit edildi! Market raflarından kalkıyor

Hollanda genelinde oldukça popüler olan süpermarket zinciri Lidl’de satışı yapılan Kania markalı kaşar sosu hakkında toplatılma kararı alındı.
Söz konusu sosun olası bakteri riski nedeniyle market raflarından toplatılma kararın alınmasının ardından tüketicilerin ürünleri tüketmemesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
Yapılan resmi açıklamada, söz konusu üründe gıda zehirlenmesine yol açabilecek Bacillus cereus bakterisine rastlanmış olabileceği belirtildi.
ÜCRET İADESİ YAPILACAK
Söz konusu geri çağırma kapsamında yer alan barkod numarası 20774240 olan Kania kaşar sosunu kapsadığı belirtildi.
Süpermarket zinciri tarafından yapılan duyurular kapsamında, riski azaltmak amacıyla müşterilerden ürünü en yakın Lidl şubesine geri götürmeleri gerektiği vurgulanıyor.
Aynı zamanda ürünün fiş ibrazı gerekmeden iade alınacağı ve tam ücret iadesi yapılacağı bildirildi.