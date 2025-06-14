Sevilen iPhone modeli emekliye ayrıldı: İşte külüstür listesine eklenen model…

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Apple, 2018 yılında tanıttığı ve dönemin büyük yankı uyandıran iPhone XS modelini resmi olarak “külüstür” ürünler listesine ekledi.

Bu gelişmeyle birlikte iPhone XS, Apple’ın aktif destek sürecinin sonuna yaklaşmış oldu.

Apple’ın politikasına göre, bir ürün satıştan kaldırıldıktan tam beş yıl sonra “külüstür” statüsüne giriyor.

Bu da, cihazın donanım onarımı için gereken parçaların artık garanti kapsamında sağlanmadığı, yalnızca stokta bulunması halinde sınırlı servis desteği sunulacağı anlamına geliyor.

2 YIL SONRA DESTEK KESİLECEK

iPhone XS, piyasaya çıkışından sadece bir yıl sonra üretimi durdurulmasına rağmen, bazı satıcılarda hala bulunabiliyordu.

Ancak şimdi Apple’ın beş yıl kuralı gereği, cihazın destek süreci önemli ölçüde azaldı.

Yaklaşık iki yıl sonra ise iPhone XS, “tamamen eski” sınıfına girerek Apple’ın teknik ve yazılım desteği kapsamı dışında kalacak.

Kaynak: Webtekno