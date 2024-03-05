Şevket Çoruh ekranlara keskin bir dönüş yapıyor! Bu kez komiser değil… Mesut Komiser olarak akıllara kazınan Şevket Çoruh ekranlara geri dönüyor. Başarılı oyuncunun merakla beklenen yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu. İşte, Çoruh’un yeni dizisinin yayın tarihi…

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Arka Sokaklar’da hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh yeni bir diziyle seyircilerin karşısına geçiyor. Çoruh bu kez Türk izleyicisi tarafından sevilen karakteri Mesut Komiser’in tam aksi olarak rol alacak.

NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşmayı bekleyen “Korkma Ben Yanındayım” dizisi ile ekran serüvenine dönecek olan Çoruh başrolleri Günay Karacaoğlu ile paylaşacak.

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Merve Çolak’ın oturduğu "Korkma Ben Yanındayım" dizisinin kadrosunda Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun yanı sıra Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Eren Ören, Didem Balçın, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız ve İpek Türktan gibi başarılı oyuncularda yer alıyor.

Çoruh’un bu kez baba rolüyle ekranlardaki yerini alacağı dizi 9 Mart Cumartesi günü NOW ekranlarında yayın hayatına başlayacak.