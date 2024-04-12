Şevval ayı ne zaman 2024? Şevval orucu nasıl, kaç gün tutulur? Ramazan ayının hemen akabinde gelen Şevval ayı, Müslümanların 6 gün oruç tuttuğu bir zamandır. Bu sene Şevval ayı tarihleri belli oldu. Bu kapsamda Şevval orucuna dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Şevval ayı ne zaman 2024? Şevval orucu nasıl tutulur, kaç gün? İşte bilgiler...

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Ramazan-ı Şerif'e veda eden İslam alemi, bayrama kavuştu.

Bayramın akabinde ise "Şevval ayı" gündemde yerini aldı.

Şevval ayı, 6 gün orucunun tutulduğu Ramazan'ın hemen akabinde gelen aydır; Şevval hilalinin görülmesiyle birlikte başlar.

''6 gün orucu'' olarak da bilinen Şevval orucu, sünnet kabul edilir. Şevval ayında altı gün oruç tutan kişilerin, tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap kazandığına inanılır.

Peygamber Efendimiz (sav), "Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" buyurmuştur.

Şevval ayı orucunu kaçırmak istemeyenler, bu sene denk geldiği tarihleri araştırıyor.

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İşte Şevval ayı 2024 tarihi ve orucu hakkında bilgiler...

Şevval ayı ne zaman 2024?

Şevval ayı bu sene 10 Nisan'da başlayacak ve 8 Mayıs'ta bitecek.

Şevval orucu kaç gündür?

Şevval orucu, 6 gündür. Peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir, şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.