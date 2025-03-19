Şevval ayı ne zaman, kaç gün? 2025 Şevval orucu tarihleri...

Yağmur Uçar

Sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki şevl kökünden türeyen şevvâl kelimesi kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.

Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir.

Ramazan ayından sonra gelen şevval ayında tutulan altı gün oruca "şevval orucu" denir.

Peygamber efendimiz (sas), şevval ayında altı gün oruç tutmuş ve tutulmasını tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber’in, “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur” (Müslim, “Ṣıyâm”, 204) mealindeki hadisi dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir.

Peki; 2025 Şevval ayı ne zaman? Şevval orucu tarihleri...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre; Şevval ayı 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan 2025 Salı günü ise sona eriyor.

ŞEVVAL ORUCU TARİHLERİ

Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir.

Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.