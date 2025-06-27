Seyahatsever başvuruları başladı mı 2025? GSB Seyahatsever Programı...

GSB tarafından yürütülen Seyahatsever Projesi, seyahat etmeyi seven gençlere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Proje kapsamında, 18-30 yaş arasındaki gençler, Bakanlığa bağlı yurtlarda ücretsiz konaklama imkanından faydalanabiliyor.

Bu program, özellikle yaz tatillerinde farklı şehirleri keşfetmek isteyen gençlerin konaklama yükünü hafifleterek, daha fazla yeri ziyaret etmelerine olanak tanıyor.

2025 yılında programa katılmak isteyen gençler, "Seyahatsever 2025 başladı mı" sorusu ile başvuru tarihlerini takip ediyor.

Peki; Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman? Detaylar burada...

GSB SEYAHATSEVER BAŞVURULARI 2025

Seyahatsever 2025 programı için resmi başvuru tarihleri henüz belirlenmedi.

Geçtiğimiz yıl, 2024 başvuruları 8 Temmuz - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da benzer bir takvimde başvuruların başlaması bekleniyor ancak GSB'den konuya ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Konaklamak isteyen gençlerin, tercih ettikleri yurda gitmeden en az bir gün önce 444 0 472 (ALO GSB) çağrı merkezini arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında ad, soyad ve T.C. kimlik numarası yeterli oluyor.

Konaklama esnasında gençlerden kimlik fotokopisi isteniyor.