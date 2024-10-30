Sezon açıldı, kampçılar yaşadı! ŞOK'ta kamp çadırı 599.00 TL, sandalye 59.95 TL…

Haber Merkezi

30 Ekim ŞOK indirimli ürünler kataloğu, geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Tüketicilere ekonomik seçenekler sunan ŞOK market, 30 Ekim'den itibaren başlayacak olan indirim fırsatlarıyla 5 Kasım'a kadar alışveriş severlerin yüzünü güldürecek.

Yeni kataloğun öne çıkan ürünleri arasında kahve makineleri, mikser setleri ve tavan boyası gibi mutfak ve ev eşyaları yer alıyor.

Ayrıca, beyaz peynir ve tarhana gibi gıda ürünleri de indirimli fiyatlarla raflarda bulunacak.

Kamp tutkunları için de sürprizler sunan ŞOK, uygun fiyatlı kamp ekipmanlarını müşterileriyle buluşturacak.

Bu hafta içinde ŞOK marketlerden alışveriş yaparak hem ihtiyaç duyulan ürünleri temin edebilir hem de indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

İşte, 30 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler listesi!