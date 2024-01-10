SGK 2024: Emzirme ödeneği (süt parası) ne kadar, kaç TL? SGK tarafından annelere ödenen süt parası, 2024 yılında zamlandı. Peki, emzirme ödeneği nasıl alınır? Süt parası ne kadar, kaç lira oldu? İşte detaylar...

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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, annelere "emzirme ödeneği" veriliyor.

Süt parası olarak da bilinen bu para sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödeniyor.

Emzirme ödeneğinin 2024 yılındaki tutarı artırıldı.

Akabinde ise vatandaşlar arama motorlarında "emzirme ödeneği 2024 ne kadar, kaç TL? Emzirme parası kime verilir? Nereden nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır?" gibi sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

Peki 2024 yılı emzirme ödeneği ne kadar, kaç lira oldu, şartları nelerdir? İşte konunun ayrıntıları...

Süt parası ne kadar 2024?

2024 yılı için emzirme ödeneği 857 lira olarak ödenecektir.

Emzirme ödeneği kimlere verilir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır.