SGK hangi ilaçları karşılıyor? Bedeli ödenen ilaçlar listesi güncel 2024

Ülkemizde bazı ilaçların ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.
Hastalık sahibi vatandaşlar, teşhisin ardından kullanacakları ilaçların karşılanıp karşılanmayacağını merak ediyor.
SGK, bedeli ödenen ilaçlar listesine 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 47 ilaç daha eklendi.
Peki, hangi ilaçlar geri ödeme kapsamına giriyor? SGK hangi ilaçları karşılıyor? İşte güncel liste...
Geri ödenen ilaçlar listesi 2024
SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine "akıllı ilaç" olarak da bilinen 8'i yenilikçi kanser ilacı, 21'i alerji aşısı, 2'si büyüme hormonu, 3'ü dirençli uyuz ilacı, 3'ü atopik dermatit ilacı, 2'si diyabet ilacı ve 3'ü psikoleptik/antidepresan olmak üzere 47 ilaç daha eklendi.
Ayrıca 12 kanser ilacının ödeme alanı genişletilerek yeni tedavi seçeneği olarak hastaların erişimine sunuldu.