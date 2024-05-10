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SGK hangi ilaçları karşılıyor? Bedeli ödenen ilaçlar listesi güncel 2024

SGK hangi ilaçları karşılıyor? Bedeli ödenen ilaçlar listesi güncel 2024 Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bedeli ödenen ilaçlar listesine 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 47 ilaç daha eklendi. Peki, SGK hangi ilaçları karşılıyor? Bedeli ödenen ilaçlar hangileri? İşte güncel liste 2024!