SGK ödüyor: Annelere ayda 325 euro destek! İşte başvuru ekranı Sosyal Güvenlik Kurumu, annelere 325 euro destek ödemesi yapacak. Avrupa Birliği destekli proje, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 ay boyunca uygulanacak.

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Sosyal Güvenli Kurumu (SGK), Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 bin anne ve bakıcıya müjdeli haberi duyurdu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.

ABD'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

Destekten faydalanmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu ve başvuru linkini araştırıyor.

Peki SGK annelere euro desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

SGK annelere destek ödemesi

325 euro destek ödemesi projesinden, 3 bin 500’ü anne ve 3 bin 500’ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.