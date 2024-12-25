SGK'dan müjde geldi: Bu şartları sağlayan erken emekli oluyor

Haber Merkezi

Erken emeklilik, riskli ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar için büyük bir avantaj sunuyor.

Bu uygulama, özellikle zor şartlarda çalışan bireylerin, daha erken bir yaşta emekli olabilmesini sağlıyor.

Belirli meslek gruplarına, her yıl için ekstra prim günü eklenerek emeklilik süresi öne çekiliyor.

Peki, hangi meslek grupları bu haktan faydalanabiliyor?

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir ve belirli mesleklerde çalışanların her yıl için ekstra prim günü kazanmasını sağlar. Bu sayede, çalışma süreleri kısaltılarak erken emeklilik hakkı elde edilir.

Mesleğin zorluklarına bağlı olarak, eklenen prim günleri değişkenlik gösterebilir. Örneğin, bazı mesleklerde yılda 60 gün, bazı mesleklerde ise 90 ya da 180 gün gibi fazladan prim günleri eklenebilir.

ERKEN EMEKLİLİK HAKKI TANINAN MESLEKLER

Yılda 180 Gün Ek Prim Hakkı Tanınan Meslekler

Madencilik ve yeraltı işleri

Yılda 90 Gün Ek Prim Hakkı Tanınan Meslekler

Cıva üretimi işleri

Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli

Emniyet, polis ve MİT mensupları

TBMM yasama organı üyeleri

Radyoaktif işlerde çalışanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

Ceza İnfaz Kurumu personelleri

Basın ve gazetecilik sektöründe çalışanlar

TRT’de haber hizmetinde görev alanlar

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar

Yılda 60-90 Gün Ek Prim Hakkı Tanınan Meslekler

Kurşun ve arsenik işleri

Su altında çalışmayı gerektiren işlerde görev yapanlar

Yılda 60 Gün Ek Prim Hakkı Tanınan Meslekler

Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri

Hemşireler ve ebeler

Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar

Termik santrallerde görev yapanlar

İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görev alanlar

İhtiyat pilotları

Diş doktorları

Hasta bakıcı hemşireler

Toplum sağlığı teknisyenleri

Eczacılar

Doktorlar