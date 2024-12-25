SGK'dan müjde geldi: Bu şartları sağlayan erken emekli oluyor

Erken emeklilik, riskli ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar için büyük bir avantaj sunuyor.
Bu uygulama, özellikle zor şartlarda çalışan bireylerin, daha erken bir yaşta emekli olabilmesini sağlıyor.
Belirli meslek gruplarına, her yıl için ekstra prim günü eklenerek emeklilik süresi öne çekiliyor.
Peki, hangi meslek grupları bu haktan faydalanabiliyor?
YIPRANMA PAYI NEDİR?
Yıpranma payı, fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinir ve belirli mesleklerde çalışanların her yıl için ekstra prim günü kazanmasını sağlar. Bu sayede, çalışma süreleri kısaltılarak erken emeklilik hakkı elde edilir.
Mesleğin zorluklarına bağlı olarak, eklenen prim günleri değişkenlik gösterebilir. Örneğin, bazı mesleklerde yılda 60 gün, bazı mesleklerde ise 90 ya da 180 gün gibi fazladan prim günleri eklenebilir.
ERKEN EMEKLİLİK HAKKI TANINAN MESLEKLER
Yılda 180 Gün Ek Prim Hakkı Tanınan Meslekler
Madencilik ve yeraltı işleri
Yılda 90 Gün Ek Prim Hakkı Tanınan Meslekler
Cıva üretimi işleri
Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
Emniyet, polis ve MİT mensupları
TBMM yasama organı üyeleri
Radyoaktif işlerde çalışanlar
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Ceza İnfaz Kurumu personelleri
Basın ve gazetecilik sektöründe çalışanlar
TRT’de haber hizmetinde görev alanlar
Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar
Yılda 60-90 Gün Ek Prim Hakkı Tanınan Meslekler
Kurşun ve arsenik işleri
Su altında çalışmayı gerektiren işlerde görev yapanlar
Yılda 60 Gün Ek Prim Hakkı Tanınan Meslekler
Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri
Hemşireler ve ebeler
Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar
Termik santrallerde görev yapanlar
İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görev alanlar
İhtiyat pilotları
Diş doktorları
Hasta bakıcı hemşireler
Toplum sağlığı teknisyenleri
Eczacılar
Doktorlar