SGK’dan tek seferlik destek: Başvurana peşin ödeniyor

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), evlilik hazırlığında olan genç kızlara destek sağlamaya devam ediyor.

Aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla sunulan evlenme ödeneği ya da bilinen adıyla çeyiz parası, başvuru yapanlara tek seferlik maddi destek sağlıyor.

Bu destek özellikle ölüm aylığı veya gelir alan kız çocuklarını kapsıyor.

2008 sonrası ilk kez sigortalı olanların hak sahibi kız çocukları, evlilik tarihindeki aylık tutarlarının 24 katı kadar ödeme alabiliyor.

2008 yılından önce memur olarak çalışanların hak sahibi kız çocukları ise 12 aylık maaş tutarında çeyiz parası alabiliyor.

BAŞVURU DETAYLARI

Evlilikle birlikte ölüm aylığı veya gelir hakkı sona eren kız çocukları, çeyiz parasına başvurabilmek için ilk olarak "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi"ni dolduracak.

Eğer evlilik henüz nüfus kayıtlarına işlenmemişse, başvuruya bir de evlilik cüzdanı örneği eklenmesi gerekiyor.

Eğer ödenek alındıktan sonra iki yıl içinde boşanma olursa, tekrar aylık bağlanabilmesi için bu sürenin geçmesi gerekiyor.

Memur kız çocuklarında ise bir yıl dolmadan boşanılırsa, alınan evlenme ikramiyesi geri ödenmeden aylık tekrar bağlanmıyor.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

SSK ve BAĞ-KUR kapsamında olanlar, SGK’nın il müdürlüklerine başvurmalı. Emekli sandığına bağlı memurlar ise başvurularını SGK Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yapmalı.