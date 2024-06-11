Sıcakların sebebi: Omega blokajı nedir, nasıl oluşur? Sıcak havaların oluşmasını destekleyen "Omega blokajı", vatandaşların merak konusu oldu.

ensonhaber.com

Türkiye, son yıllarda git gide sıcak günler yaşıyor.

Vatandaşlar, "çöl sıcakları" etkisiyle zor günler geçiriyor.

Henüz daha haziran ayının başlarında etki eden sıcaklıklar, yazın nasıl geçeceğinin sinyalini de veriyor.

Meteoroloji, termometrelerin daha da yükseleceğinin altını çiziyor.

Bunaltıcı havaların sebebi merak edilirken, uzmanlar Türkiye'nin "omega blokajı" kaynaklı yağış azlığına bağlı kuraklık yaşadığını belirtiyor.

Peki, sıcaklıklara sebep olduğu düşünülen omega blokajı nedir, nasıl oluşur, nedenleri nelerdir? İşte hakkında bilgiler...

Omega blokajı nedir

Omega blokajı, atmosferik bilimlerde kullanılan bir terimdir ve adını şeklinin Yunan alfabesindeki Omega (Ω) harfine benzemesinden alır. Bu meteorolojik fenomen, orta enlemlerde meydana gelen ve genellikle uzun süreli hava durumunu etkileyen bir atmosferik durumu ifade eder.

Nasıl oluşur

Omega blokajı, yüksek basınç alanlarının iki alçak basınç sistemi arasında sıkışmasıyla oluşur. Bu yüksek basınç sistemi, genellikle yer seviyesinden üst troposfere kadar uzanır ve bu durum, hava akışının belirli bir bölgede durmasına veya çok yavaşlamasına neden olur.

Omega blokajı özellikleri

Süre: Omega blokajı birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilir.

Sıcaklık: Blokajın olduğu bölgede sıcak hava dalgası veya soğuk hava dalgası uzun süre etkili olabilir.

Yağış: Omega blokajı altında kalan bölgelerde uzun süreli kuraklık veya aşırı yağışlar görülebilir.

Rüzgar: Rüzgar akışları blokaj nedeniyle değişir, bu da hava hareketlerinin yavaşlamasına veya durmasına neden olur.

Omega blokajının sonuçları

Uzun Süreli Hava Durumu: Omega blokajı, hava durumunun uzun süre aynı kalmasına neden olur. Örneğin, bir bölgede sıcak ve kuru hava hâkimken, diğer bir bölgede sürekli yağış görülebilir.

Ekstrem Hava Olayları: Blokaj, aşırı sıcaklıklar, kuraklık, sel ve fırtınalar gibi ekstrem hava olaylarının meydana gelme olasılığını artırır.

Tarım ve Ekonomi: Uzun süreli aşırı hava koşulları tarımda büyük zararlara yol açabilir ve ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.