Sıfır araca ekspertiz yaptırılır mı? İşte yanıtı

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, özellikle son dönemde medyada sıkça yer alan “sıfır araç hasarlı çıktı” haberleri nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşıyor.

Fabrikadan çıkmış olmasına rağmen taşıma veya bayide oluşabilecek küçük çizik, göçük ya da üretim hataları, alıcıların kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

Bu durum, "0 km araçlarda ekspertiz yaptırmak mümkün mü?" sorusunu gündeme getiriyor.

Peki; sıfır araca ekspertiz yaptırılır mı, yaptırılmalı mı? İşte yanıtı...

Araç fabrikadan çıktığında veya bayiden teslim alınmadan önce yapılan ekspertiz, motor, şanzıman, fren sistemi ve süspansiyon gibi kritik aksamların sorunsuz çalışıp çalışmadığını anlamak için ekspertiz yaptırmak mümkün.

Ekspertiz raporu, araç alımında hem alıcıyı güvence altına alıyor hem de garanti sürecinde olası sorunların önceden belgelenmesini sağlıyor.

Böylece, araç alımında hem maddi hem de psikolojik güvence sağlanabiliyor.