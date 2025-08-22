Abone ol: Google News

Sıfır araca ekspertiz yaptırılır mı? İşte yanıtı

"Sıfır diye aldı, hasarlı çıktı" gibi otomobil haberleri, sıfır araç almak isteyen vatandaşları tedirgin ediyor. Bu sebeple, 0 km araç için ekspertiz yapılır mı sorusu merak ediliyor.

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 12:02
Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, özellikle son dönemde medyada sıkça yer alan “sıfır araç hasarlı çıktı” haberleri nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşıyor.

Fabrikadan çıkmış olmasına rağmen taşıma veya bayide oluşabilecek küçük çizik, göçük ya da üretim hataları, alıcıların kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

Bu durum, "0 km araçlarda ekspertiz yaptırmak mümkün mü?" sorusunu gündeme getiriyor.

Peki; sıfır araca ekspertiz yaptırılır mı, yaptırılmalı mı? İşte yanıtı...

Araç fabrikadan çıktığında veya bayiden teslim alınmadan önce yapılan ekspertiz, motor, şanzıman, fren sistemi ve süspansiyon gibi kritik aksamların sorunsuz çalışıp çalışmadığını anlamak için ekspertiz yaptırmak mümkün.

Ekspertiz raporu, araç alımında hem alıcıyı güvence altına alıyor hem de garanti sürecinde olası sorunların önceden belgelenmesini sağlıyor.

Böylece, araç alımında hem maddi hem de psikolojik güvence sağlanabiliyor.

