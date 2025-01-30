Şifresiz yayında! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Ajax - Galatasaray maçı için geri sayım başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax ile yapacakları maçı kazanarak normal sezonu ilk 8'de bitirmek istediklerini söyledi.
Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk edecekleri Galatasaray'ın formda olduğunu ve zor bir maç oynayacaklarını söyledi.
Futbol severlerin gündeminde ise 30 Ocak 2025 Ajax-GS maçının detayları yer alıyor.
Peki; Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte ayrıntılar...
AJAX-GALATASARAY MAÇI 30 OCAK 2025:
Ajax ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
Maç, Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında düzenlenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.