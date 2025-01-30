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Şifresiz yayında! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Şifresiz yayında! Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Peki; Ajax-GS maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte maçın detayları...