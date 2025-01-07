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Şifresiz yayınlanacak! Sivasspor - Beşiktaş kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şifresiz yayınlanacak! Sivasspor - Beşiktaş kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk maçında Beşiktaş, Sivasspor’a konuk oluyor. Mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar...