Şifresiz yayınlanacak! Sivasspor - Beşiktaş kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası’nda perde açılıyor. Beşiktaş, D Grubu’ndaki ilk maçında Sivasspor’a konuk olacak.
Son haftalarda formsuz bir grafik çizen siyah-beyazlı ekip, kupa yolunda moral bulmayı hedefliyor.
Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Sivasspor ise kendi sahasında taraftar desteğiyle avantaj yakalamak istiyor.
Maçın yayın bilgileri ve diğer detaylar haberimizde…
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan Sivasspor - Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı günü (bu akşam) saat 19.00’da başlayacak.
Mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.