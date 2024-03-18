Sigara paketindeki alüminyum folyo bakın ne işe yarıyor Sigara tüketen kişiler bilir ki, paketi açtığınızda minik bir alüminyum folyo parçası çıkar. Kimsenin anlamlandıramadığı bu folyonun aslında önemli bir amacı var. Bakın neden oraya koyuluyormuş...

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Sigara içenlerin pek dikkat etmediği ama her seferinde karşılaştığı bir durum var.

Paketin içinden minik bir alüminyum folyo çıkıyor.

Sigara paketini kaplayan bu parçanın aslında çok önemli işlevi var.

Bakın sigara paketlerindeki folyo aslında ne işe yarıyor!

Sigara paketlerinin içindeki alüminyum folyo, sigaraların tazeliklerini ve kalitelerini korumak için kullanılır.

Alüminyum folyo, dış etkenlerin (nem, hava, ışık vb.) sigaraların içine nüfuz etmesini engellemeye yardımcı olur. Bu, sigaraların tadının ve aromasının bozulmasını önler ve tüketiciye daha taze bir ürün sunar.

Ayrıca, alüminyum folyo sigara paketlerinin içindeki sigaraların şeklini korumaya da yardımcı olabilir, böylece taşıma sırasında hasar görme olasılığını azaltır.