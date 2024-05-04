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Sigara zammı 2024: Sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Muratti, Camel, Kent…

Sigara zammı 2024: Sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Muratti, Camel, Kent… Sosyal medyada yer alan zam haberlerinin ardından sigara tiryakileri “Sigaraya zam geldi mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi sigara grubuna zam geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?