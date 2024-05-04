Sigara zammı 2024: Sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Muratti, Camel, Kent…

Sigara fiyatlarındaki son artış haberleriyle gündem oldukça hareketleniyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan 5 TL'lik zamın ardından, tütün ürünlerindeki son fiyat artışları titizlikle takip ediliyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, konuyla ilgili önemli bir duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Sigara fiyatlarındaki zam oranlarıyla ilgili bilgilendirme yaparak, tütün ürünlerine yapılan artışları aktardı.
Peki hangi sigara grubuna ne kadar zam yapıldı? Güncel sigara fiyatları ne kadar?
Bir sigara grubuna zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) grubuna 3 lira zam geldiğini açıkladı. İşte yeni fiyatlar:
Yeni zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.