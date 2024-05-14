Sigaraya bir zam daha; İşte yeni sigara fiyatları

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Sigara tiryakilerine kötü haber geldi!
ekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Esse sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar, paylaşımında "Zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı böylece" dedi.
Gelen zamla birlikte Esse sigara grubunun fiyatlarında artış yaşandı.
Dernek başkanının yaptığı duyuruya göre, en düşük sigara 57 liradan, en yüksek sigara ise 67 liradan satışa sunuluyor.
İşte zamlı sigara fiyatları...
ESSE ve RAISON güncel fiyatlar