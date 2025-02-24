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Sigaraya yeni zam yolda! Bu fiyatları gören bırakacak

Sigaraya yeni zam yolda! Bu fiyatları gören bırakacak Sigara fiyatlarına bir zam daha geliyor! Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına 5 TL zam gelebileceğini açıkladı.