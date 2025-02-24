Sigaraya yeni zam yolda! Bu fiyatları gören bırakacak

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Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha kapıda!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya Mart ayında zam gelebileceğini duyurdu.
ELİPS HABER’e konuşan Dündar, alkole zam yapılmayacağını ancak sigarada fiyat artışı beklendiğini belirtti.
5 TL ZAM GELEBİLİR
Alkole zam yapılmayacağını ve sigara fiyatlarının artabileceğini belirten Dündar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor”
Sigara fiyatlarına 5 TL zam gelmesi halinde en uygun sigara fiyatı 68 TL’ye yükselirken, en pahalı sigara fiyatı ise 94 TL’ye yükselmiş olacak.