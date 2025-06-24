Sık sık eliniz titriyorsa dikkat! Bu hastalıkların belirtisi olabilir

Günlük yaşamda zaman zaman herkesin başına gelebilen el titremesi, bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Özellikle titremenin sıklaşması, kontrol edilemez hale gelmesi ya da başka belirtilerle birlikte görülmesi durumunda bir uzmana başvurmak önemlidir.

Peki el titremesi hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

El titremesi, sinir sistemi bozukluklarından kas hastalıklarına, vitamin eksikliklerinden psikolojik sorunlara kadar birçok farklı nedenden kaynaklanabilir.

En sık görülen nedenler arasında Parkinson hastalığı, esansiyel tremor, MS, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) ve B12 vitamini eksikliği yer alır.

Ayrıca aşırı kafein tüketimi, stres, yorgunluk ve tiroid bezi hastalıkları da ellerde titremeye yol açabilir.

Eğer el titremesi dinlenme halinde bile devam ediyorsa, günlük yaşamı etkiliyorsa ve zamanla şiddetleniyorsa, altında yatan nedenin belirlenmesi için bir nöroloji uzmanına başvurmak gereklidir. Erken teşhis, tedavi sürecinde büyük önem taşır.