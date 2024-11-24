Şikayet ettiler: Starbucks artık satmayacak...

Yağmur Dinç

Starbucks, müşterilerden gelen karışık geri bildirimler doğrultusunda menüsünde değişikliğe gidiyor.

Şirket, kaybettiği müşteri memnuniyetini yeniden kazanmak için menüyü sadeleştirmeyi hedefliyor.

İlk olarak İtalya’da sunulan ve ardından Kuzey Amerika pazarına da açılan "Oleato" serisi, buzlu espresso, zeytinyağı ve yulaf sütü kombinasyonuyla dikkat çekiyordu.

MENÜDEN ÇIKTI

Ancak, bazı müşteriler içeceğin mide rahatsızlığı ve sindirim sorunlarına yol açtığını belirtti.

Starbucks, beklediği ilgiyi göremeyen Oleato serisini ABD ve Kanada’daki menülerinden çıkarma kararı aldı.

Ayrıca İtalya, Japonya ve Çin gibi bazı ülkelerde satmaya devam edilecek.