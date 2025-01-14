Silahtar nedir? Silahtar isminin anlamı nedir?

Hüseyin Topuz

Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nda jandarmalar "silahtar" kıyafetliyle nöbet tutmaya başladı.

Topkapı Sarayı'nda yeni başlatılan bir uygulamayla jandarmalar artık Osmanlı döneminin 'silahtar' kıyafetleriyle nöbet tutuyor.

Yaşanan bu gelişmenin ardından "silahtar" hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar arama motorlarında "Silahtar nedir?" ve "Silahtar isminin anlamı nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte "silahtar" hakkında merak edilenler...

Silahtar, Osmanlı İmparatorluğu'nda bir görev unvanıdır ve padişahın silahlarını taşıyan, aynı zamanda onun yakın korumalarından biri olan kişiye verilen isimdir.

Silahtarlar, sarayın önemli mensuplarından biri olarak padişaha yakın bulunur ve güvenilir kişiler arasından seçilirdi. Bu görev, sadece silah taşımanın ötesinde, padişahın şahsi hizmetlerini yerine getirme sorumluluğunu da içerirdi.

Silahtar isminin anlamı, köken olarak Osmanlı Türkçesi'ne dayanır ve "silah taşıyan" veya "silah sorumlusu" anlamına gelir.