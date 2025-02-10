SIM kart nasıl kilitlenir? SIM kart kilidi nedir, nasıl koyulur?

Yağmur Uçar

Şifre koymak yani kilitlemek, SIM kartınızdaki bilgilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Telefonu her açtığınızda veya SIM kartı başka bir telefona taktırdığınızda, PIN kodunu girmeniz gerekir.

SIM karta şifre koymak, telefonunuzu kaybettiğinizde kişisel bilgilerinizin korunmasına yardımcı olabilir.

Bu detayı aktif hale getirmek isteyenler "SIM kart nasıl kilitlenir", "SIM karta nasıl şifre koyulur", "SIM kart şifresi ne işe yarar" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte SIM kilidi hakkında merak edilenler...

ANDROID İÇİN SIM KİLİDİ:

Ayarlar menüsüne gidin.

Güvenlik veya Ekran ve güvenlik bölümüne tıklayın (bu telefon modeline göre değişebilir).

SIM Kartı Yönetimi veya SIM Kart Güvenliği seçeneğine tıklayın.

SIM PIN'i Etkinleştir veya PIN Kodu Ayarla seçeneğini seçin.

Yeni bir PIN oluşturmanız istenecektir. Bu PIN genellikle 4-6 haneli bir sayıdan oluşur.

Yeni PIN’i iki kez girerek onaylayın.

IPHONE İÇİN:

Ayarlar uygulamasını açın.

Telefon bölümüne tıklayın.

SIM PIN seçeneğine tıklayın.

SIM PIN'i Etkinleştir seçeneğini açın.

Yeni bir PIN oluşturmanız istenecektir. Bu PIN’i iki kez girerek onaylayın.