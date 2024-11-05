Sinan Engin'den Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen iddiası!

Hüseyin Topuz

Ünlü yorumcu Sinan Engin yaptığı Victor Osimhen açıklaması ile Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında açıklamalar yapan Sinan Engin Galatasaray'ın Victor Osimhen'i transfer edeceğini iddia etti.

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Gösterdiği performans ile dikkat çeken Victor Osimhen'in Galatasaray kariyerinin ne kadar devam edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Sinan Engin dün akşam ekrana gelen programda Galatasaraylı taraftarları sevindiren bir açıklama yaptı.

Sinan Engin: "Galatasaray Osimhen'i transfer edecekmiş, bana sağlam kaynaklardan bilgi geldi" sözleriyle gündeme oturdu.