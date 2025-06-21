Sınav duaları: Sınavda okunacak zihin açan dualar! Girerken okuyun...

21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar, üniversite hayali kuran adaylar için sınav günü olacak.

Yıl boyunca emek vermiş ve başarılı olmak için çaba göstermiş olan vatandaşlar, son olarak dualarını edecek.

Başarı ve zihin açıklığı için okunacak sınav duaları, gün boyu araştırılıyor.. Bu kapsamda, "sınava girerken okunacak dua", "sınavda okunacak dualar", "sınav duası", "başarı için dua", "sınavı geçmek için dua" gibi başlıkları sorguluyor.

Okunması gereken duaları sizler için derledik.

İşte sınav duaları...

SINAV İÇİN OKUNACAK DUALAR

1. Rabbi Yessir Duası

رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ، رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ

Okunuşu: Rabbi yessir ve lâ tuassir, rabbi temmim bil-hayr.

Anlamı: "Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim! Hayırla tamamla." Bu dua, sınava başlamadan hemen önce okunabilir.

2. Hz. Musa’nın Duası (Taha Suresi 25-28. Ayetler)

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي × وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي × وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي × يَفْقَهُوا قَوْلِي

Okunuşu: Rabbişrah li sadri, ve yessir li emri, vahlul ukdeten min lisani, yefkahu kavli.

Anlamı: "Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlasınlar."

Özellikle heyecan, stres, panik gibi durumlarda zihni sakinleştirmek için faydalıdır.

3. İlmin Artması İçin Dua

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Okunuşu: Rabbi zidnî ılmâ.

Anlamı: "Rabbim! Benim ilmimi artır."

Bu kısa ve öz dua, hem sınav öncesi hem de ders çalışırken sıklıkla okunabilir.

4. İhlas ve Başarı İçin Fatiha ve İhlas Suresi