Sine-i Millet nedir? Sine-i Millete dönmek ne demek?

Yağmur Dinç

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına "Saray ve onun kullandığı aparatlardan kurtulmanın tek yolu: Sine-i Millettir" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun tepkisi sonrası "sine-i millet" terimi merak konusu oldu.

Sine-i Millet nedir ve ne anlama gelir araştırılıyor...

İşte anlamı!

SİNE-İ MİLLET NEDİR

"Sine-i millet" terimi, Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın temsil edildiği bir meclis veya kurulu ifade eder.

Bu terim, doğrudan halkın iradesini yansıtan, halkın seçtiği temsilcilerin oluşturduğu bir yapı anlamına gelir.

"Sine" kelimesi "göğüs" anlamına gelirken, "millet" de "halk" anlamındadır; dolayısıyla "sine-i millet" ifadesi, halkın gönlünde yatan veya halkı temsil eden bir yer olarak yorumlanabilir.

SİNE-İ MİLLETE DÖNMEK NE DEMEK

Sineyi millete dönmek, Türkiye siyasi tarihinde siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den çekilerek siyasete halk içinde devam etmek anlamında kullanılan ifadedir.