Sinekler bu renge dayanamıyor: Giyen yaz boyu rahat edecek

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Yaz mevsiminin keyfini çıkarırken sivrisineklerin rahatsız edici ısırıkları çoğu zaman huzuru kaçırabiliyor.

Evinizde otururken ya da basit bir yürüyüşte bile sineklerden kaçmak zorlaşabiliyor.

Kimyasal spreyler, losyonlar ya da bileklikler ise bazı kişiler için hem pratik değil hem de cilt hassasiyeti nedeniyle istenmeyen bir çözüm olabiliyor.

Yapılan araştırmalar, sivrisineklerin bazı renklere adeta “düşman” olduğu, bazılarına ise çekildiği sonucunu ortaya koydu.

İşte sinekleri kaçıran renkler…

SİNEKLER BU RENKTEN KAÇIYOR

Araştırmalara göre, sivrisinekler koyu renkli giysilere, özellikle siyah ve lacivert tonlarına daha fazla ilgi gösteriyor. Bunun temel nedeni ise bu renklerin ısıyı daha fazla tutması.

Sivrisinekler, insan vücudunun yaydığı ısı ve karbondioksit gibi sinyallere duyarlı olduğundan, koyu tonlar onlar için adeta hedefi büyüten bir işaret gibi çalışıyor.

Bu nedenle, uzmanlar beyaz, açık gri, pastel mavi ve nötr tonlarda kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyor.

Ayrıca, doğayla uyum sağlayan toprak tonları da sineklerin ilgisini azaltabilir. Böylece hem çevreyle bütünleşir hem de haşerelerin radarından uzak kalabilirsiniz.