Sınırları aştı, Türkiye’ye giriş yapıyor! Tam 36 saat sürecek

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Türkiye bahar mevsiminin keyfini sürüyor.

Meteoroloji uzmanları, Kuzey Afrika üzerinden yeni bir çöl tozu dalgası geleceğini duyurdu.

Libya üzerinden hareket eden toz bulutlarının ülkemizi 36 saat boyunca etkisi altına alması bekleniyor.

Özellikle İstanbul ve İzmir’de çöl tozunun etkisi daha yoğun hissedilecek. Uzmanlar, alerjisi olan bireylerin dikkatli olmasını belirtiyor.

ALERJİ ETKİLERİNE DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Libya üzerinden bir toz bulutunun ülkemize giriş yapacağını duyurdu.

Sağlığa dikkat çeken Hava Forum, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Libya üzerinden gelen bahar çöl tozları başta İstanbul ve İzmir olmak üzere ülkemize giriş yapıyor. 36 saat bizimle olacak. Gözlerde batma, burunda kaşıntı ve bilumum alerji etkileri yaşanabilir.”