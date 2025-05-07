Siparişi olan iptal ediyor! Bu ayakkabılar kanserojen içeriyor

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Uygun fiyatlı olmaları nedeniyle pek çok kişi tarafından rağbet gören bu ayakkabıların kanserojen içerdiği yönündeki iddialar gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

Çin’den e-ithalat yoluyla Türkiye’ye getirilen söz konusu ayakkabılarda yapımında yüksek miktarda kanserojen maddeler kullanıldığı öne sürüldü.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Çin'de faaliyet gösteren ve Türkiye'de temsilcisi bulunmayan son dönemin popüler platformundan verilen 7-8 milyon çift sipariş verilen ayakkabıların kanserojen ve alerjen riski taşıyıp taşımadığının araştırılması için Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini belirtti.

SATIŞLARI YASAKLANMALI

Özellikle Uzak Doğu menşeli olan söz konusu ayakkabılar hakkında, yoğun satış yapan bir e-ticaret sitesinin Türkiye’deki ayakkabı sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı.

TSAD Başkanı İçten, "Bakanlıkla birlikte gümrüksüz alışveriş limitini 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürdük. Ancak ilanlardaki ürünle gelen ürün arasında büyük farklar var. Gelen ürünler, test edilmeden ve gümrük işlemine tabi tutulmadan tüketiciye ulaşıyor" ifadeleriyle tüketicilerin ellerine geçen ürünle sipariş edilen ürünler arasında ciddi farklılar olduğunu vurguladı.

2024 yılında 76 milyon çift ayakkabı ithalatının 7-8 milyon çiftinin Çin'deki bu e-ticaret platformundan yapıldığını aktaran İçten, "Bu rakam her geçen gün artıyor. Ayakkabıların üzerinde kanserojen ve alerjen riski konusunda sıkıntılı durum olduğu konusunu bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu konuda çözüm talep ettik.

Bu platformun Türkiye’de yerleşik bir ofisinin, muhatabının olması gerekir. Gelen ürünlerden kategori kategori testler yapılarak, uygunsuz olanların tespit edilenlerin Türkiye’de satışının yasaklanması gerekir” diyerek Türkiye satışlarının yasaklanmasına vurgu yaptı.