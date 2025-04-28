Şırdan faydalı mı? Şırdan neye iyi gelir?

Hüseyin Topuz

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan şırdan, sadece damakları şenlendirmekle kalmıyor, sağlığa da birçok fayda sağlıyor.

Özellikle Adana ve çevresinde yoğun ilgi gören şırdan, zengin protein içeriği sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu temel besinleri karşılamaya yardımcı oluyor.

Uzmanlar, şırdanın yüksek kolajen oranı sayesinde cilt sağlığını desteklediğini, eklem ve kas yapısının güçlenmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Ayrıca, içerdiği yoğun vitamin ve mineral değerleriyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan şırdan, mide asidini dengelemeye ve bağırsak sağlığını korumaya destek olabiliyor.

Özellikle yoğun enerjiye ihtiyaç duyulan dönemlerde, doğal bir protein kaynağı olarak tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Ancak uzmanlar, şırdanın tüketiminde hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde bazı sağlık riskleri oluşturabileceğini vurguluyor.