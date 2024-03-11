Sirke ile karıştırıp ekleyin, Kettle’daki kirece veda edin… Mutfak aletleri arasında belki de en sık kullanılan kettledır. Su kaynatmada imdadımıza yetişen kettle bir süre kullanıldıktan sonra kireçlenme sorunu ile karşı karşıya bırakır. İşte, tam da bu noktada sirke ile karıştıracağınız o malzeme kireçten eser bırakmayacak….

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Zaman içerisinde su kaynatmak için kullandığımız mutfak aletlerinde kireçlenme sorunu ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Su kaynatma işlemi için sık tercih edilen kettle temizliğinde ise öyle bir yöntem bulunuyor ki kireçten eser bırakmıyor.

Mutfakta mutlaka denemeniz gereken bu temizlik sırrı mutfak aletlerinizi kireçten kurtaracak ve tıpkı ilk alındığı gündeki gibi ışıl ışıl yapmanızı sağlayacak.

Su ısıtıcılarında meydana gelen kireçlenme sorunu ne yazık ki performansını da doğrudan etkileyen sorunların başında gelmektedir.

Sirke ile karıştırın kirece son verin…

Kettle tabanında oluşan kireci temizlemenin en etkili yolu, evde bulunan malzemelerle kolayca uygulanabilen bir yöntemdir. Her evde bulunan sirke ve karbonat ile su ısıtıcınız ilk aldığınız günkü gibi ışıl ışıl olacak.

Tek yapmanız gereken, bir miktar karbonatı su ısıtıcısının içine ekleyin ve üzerine sirke dökün. Karışımın köpürmesini bekledikten sonra durulayarak su ısıtıcınızın kireçlerden nasıl arındığına şaşıracaksınız.

Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınızda yeni kireç oluşumlarının önüne geçerek su ısıtıcınızın performansını da doğrudan arttırabileceksiniz.