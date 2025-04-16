Sırrı Süreyya Önder öldü mü, yaşıyor mu? Aort damarı yırtıldı! İşte son durumu...

Yağmur Uçar

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu kalp krizi geçirerek fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan Önder, acil ameliyata alındı.

İstanbul'da bir özel hastanede tedaviye alınan Önder'in hayati riskinin olduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir." denildi.

Sırrı Süreyya Önder, 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Önder, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni bir açıklama daha yaptı.

Peki; Sırrı Süreyya Önder öldü mü, yaşıyor mu? İşte sağlık durumu...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU

Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder kaldırıldığı hastanede acil olarak ameliyata alındı.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi olduğu hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in ameliyatı devam ederken yaptığı açıklamada “Ameliyat 23.30'da başladı. Tüm kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük damar yırtıldı. Hayati tehlike devam ediyor. Zor bir ameliyat. Ameliyatın 7-8 saat sürmesi bekleniyor” demişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan açıklama geldi. Doğan, Önder’in ameliyatının devam ettiğini söyledi.