Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.
Geçen hafta sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.
Jose Mourinho ve öğrencileri zorlu Sivas deplasmanından 3 puan ile ayrılarak şampiyonluk yarışında kalmak istiyor.
Öte yandan küme düşme potasında yer alan Sivasspor ise taraftarı önünde 3 puan alarak ligde kalma yolunda umutlanmak istiyor.
Sivasspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Fenerbahçe, tek galibiyetini Nisan 2023'te Jorge Jesus yönetiminde aldı.
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı lacivertliler 4-0 kazandı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Sivasspor - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Sivasspor - Fenerbahçe maçının bilgileri...
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.