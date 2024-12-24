Şivlilik ne zaman? 2025 Şivlilik tarihi...

Hüseyin Topuz

Konya'da uzun yıllardan bu yana devam ettirilen şivlilik geleneği her yıl düzenli olarak kutlanıyor.

2025 yılına sayılı günler kala "Şivlilik ne zaman" sorusu son günlerde sık sık gündeme gelmeye başladı.

Üç ayların gelişininin yıllardır bu gelenek ile kutlandığı Konya'da çeşitli şivlilik etkinlikleri düzenlenmektedir.

Yıllardır yaşatılan bu kültür her sene büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

Özellikle çocukların büyük bir heyecanla beklediği şivlilik için geri sayım başladı.

Peki, 2025 şivlilik ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...

Şivlilik ne zaman?

Konya’da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden biг gün önce gece başlıyoг. Şivlilik bu yıl 2 Ocak 2025 günü başlayacak.