Siyatik nedir? Siyatik için hangi doktora gidilir?

Hüseyin Topuz

Siyatik, siyatik sinirinin sıkışması veya tahriş olması sonucu ortaya çıkan bir sinir rahatsızlığıdır.

Siyatik siniri, bel bölgesinden başlayarak kalçadan geçer ve bacaklara kadar uzanır.

Bu sinirin baskı altında kalması, belden başlayıp kalça ve bacaklara yayılan ağrıya neden olabilir.

Siyatik şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.

Peki, siyatik için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Siyatik için hangi doktora gidilir?

Siyatik rahatsızlığı için Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi veya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik Tedavi) uzmanına başvurabilirsiniz.