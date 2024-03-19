Skoda piyasayı sallamaya hazır! Yeni SUV modelinin fiyatını gören, bayilere akın edecek Otomotiv dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Skoda, yine yaptı yapacağını. Tasarımı ile göz kamaştıran yeni bir SUV modeliyle piyasaya adım atmaya hazırlanıyor. Üstelik böyle fiyat daha önce görülmedi…

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Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği gelişmelerden biri daha gerçekleşiyor.

Otomotiv sektörü her gün yeni bir heyecanla karşımıza çıkarken, bu seferki sürpriz Skoda'dan geldi.

Ünlü marka, tasarım harikası yeni bir SUV modeli ile piyasayı şaşkına çevirmeye hazırlanıyor.

Skoda'nın yeni modeli, otomobil severlerin yüreklerini hoplatmaya yetecek niteliklere sahip.

Hem heyecanlandıran hem de şaşırtan bu araç, markanın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve mükemmel tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Fiyatı dikkat çekti

Ünlü marka, yeni modeli Epiq'i tanıtarak otomobil dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Bu elektrikli SUV, B segmentinde yer almasıyla dikkat çekiyor ve 25.000 euro (875 bin TL) gibi rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Özellikleri;

Yeni Skoda Epiq modeli, MEB Entry platformu üzerinde geliştirildi ve gelecek yıl otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

Bu 4,1 metre uzunluğundaki araç, Skoda'nın içten yanmalı motorlu modeli Kamiq'in altında konumlanıyor ancak sunduğu 400 kilometrelik menzil ile elektrikli araçlarda fark yaratıyor.

Epiq'in 490 litrelik geniş bagaj hacmi de dikkat çekiyor. Bu, elektrikli bir B segmenti SUV için oldukça iddialı bir rakam olarak öne çıkıyor.

Skoda Epiq, Vision 7S konseptinden ilham alınarak tasarlanan ön ve arka kısımlarıyla da B-SUV segmentinde fark yaratmayı hedefliyor.