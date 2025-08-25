Skolyoz nedir? Kimlerde görülür, nasıl tedavi edilir?

Skolyoz, omurganın normal yapısında oluşan eğriliklerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde fark edilen bu durum, zamanında tedavi edilmediğinde ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Peki, skolyoz tam olarak nedir ve hangi yöntemlerle tedavi edilir? İşte skolyoz hakkında bilinmesi gerekenler...

Skolyozda omurga, sağa veya sola doğru anormal bir şekilde eğrilir. Eğrilik derecesine göre belirtiler farklılık gösterebilir.

Hafif vakalarda belirti vermeyebilirken, ileri düzey skolyoz sırt ve bel ağrılarına, duruş bozukluklarına ve nefes darlığına neden olabilir.

Skolyoz tedavi yöntemleri nelerdir?

Fizik tedavi ve egzersizler: Omurgayı güçlendirmeye ve esnekliği artırmaya yardımcı olur.

Korse kullanımı: Özellikle çocuklarda eğriliğin ilerlemesini engellemek için tercih edilir.

Cerrahi müdahale: Eğriliğin ileri seviyelerde olduğu ve yaşam kalitesini düşürdüğü durumlarda uygulanır.

Takip ve düzenli kontrol: Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda hastalığın ilerleyip ilerlemediğini gözlemlemek için önemlidir.

Uzmanlar, skolyozun erken teşhis edilmesinin tedavi başarısını artırdığını vurguluyor.

Düzenli kontroller, duruş bozukluklarına dikkat edilmesi ve sırt sağlığını koruyacak egzersizlerin ihmal edilmemesi bu süreçte büyük rol oynuyor.