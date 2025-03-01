Skype kapanıyor mu? Skype ne zaman kapanacak?

Hüseyin Topuz

Microsoft, Skype uygulamasını 5 Mayıs 2025 tarihinde kapatacağını duyurdu.

Bu kararın ardından, kullanıcılar mevcut Skype hesaplarıyla Microsoft Teams'e geçiş yaparak sohbetlerine ve aramalarına devam edebilecekler.

Microsoft, Skype kullanıcılarının sohbetlerini ve kişilerini 5 Mayıs 2025 tarihine kadar Microsoft Teams'e aktarmalarını öneriyor. Bu geçiş, kullanıcıların iletişimlerine kesintisiz devam etmelerini sağlayacak.

Skype, 2003 yılında piyasaya sürülmüş ve 2011 yılında Microsoft tarafından satın alınmıştı.

Ancak, FaceTime, WhatsApp ve Zoom gibi rakip platformların yükselişiyle birlikte popülaritesini kaybetti.

Microsoft, 2017 yılında tanıttığı Teams platformuna yaptığı yatırımlarla Skype'ın yerini almayı planlıyor.

Kullanıcılar, mevcut Microsoft hesaplarıyla Teams'e giriş yaparak geçmiş konuşmalarına erişebilecekler.